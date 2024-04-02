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2 апреля, 01:44

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил губернатор.

БПЛА замечены у Липецкой области, введён режим воздушной опасности
БПЛА замечены у Липецкой области, введён режим воздушной опасности

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Воронежской и Курской областей. Российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению возможной атаки.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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