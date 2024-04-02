В Курской области уничтожены два беспилотника
Губернатор Старовойт сообщил об уничтожении двух беспилотников над Курском
В небе над Курском силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Об этом вечером 2 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Курской области ПВО сбила беспилотник. Видео © SHOT
"В небе над Курском сбит ещё один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
За 22 минуты до этого губернатор сообщил об уничтожении первого беспилотника. В регионе с 20:59 действует режим опасности атаки БПЛА. Жителей призывают быть бдительными.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео со звуками сирены и грохотом после уничтожения беспилотника. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, утром 2 апреля украинские беспилотники совершили налёт на предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако было повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Там пострадали 12 человек, все они — студенты, в том числе иностранные.
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