В Курской области уничтожены два беспилотника

В небе над Курском силы российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Об этом вечером 2 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Курской области ПВО сбила беспилотник. Видео © SHOT

"В небе над Курском сбит ещё один украинский БПЛА. Благодарю всех, кто сейчас на боевом дежурстве", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

За 22 минуты до этого губернатор сообщил об уничтожении первого беспилотника. В регионе с 20:59 действует режим опасности атаки БПЛА. Жителей призывают быть бдительными.

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео со звуками сирены и грохотом после уничтожения беспилотника. О пострадавших и разрушениях не сообщается.