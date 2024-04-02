Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 15:24

Военный эксперт назвал два способа уберечь "сердечно-сосудистую систему" России от дронов ВСУ

Полковник Баранец: Противостоять украинским беспилотникам можно двумя способами

Бороться с атаками украинских беспилотников вроде тех, которые сегодня утром были зафиксированы в Татарстане, можно двумя способами. Об этом рассказал полковник в отставке, член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец.

"Во-первых, это физическое уничтожение, то есть стрельба из автоматического оружия, из зенитного ракетно-пушечного комплекса. И второе, конечно, это РЭБ (радиоэлектронная борьба). В этом мы хорошо продвинулись, и у нас есть успехи", — приводит слова эксперта Ura.ru.

В Госдуме сравнили блок НАТО с рэкетирами из 90-х после беспилотной атаки на Татарстан
В Госдуме сравнили блок НАТО с рэкетирами из 90-х после беспилотной атаки на Татарстан

Обозреватель газеты "Комсомольская правда" отметил, что главной целью ВСУ является нефтеперерабатывающая промышленность России, которую он назвал "сердечно-сосудистой системой" не только экономики, но и армии страны, потому что без горючего выполнять боевые задачи невозможно. Именно поэтому, подчеркнул Баранец, на ключевых нефтеперегонных заводах страны поставили оружие и ПВО.

"Где-то на крышах сидят солдаты с переносными зенитными ракетными комплексами и автоматами или крупнокалиберными пулемётами", — добавил он.

Политолог раскрыл связь между кризисом власти у Зеленского и активностью БПЛА в Татарстане
Политолог раскрыл связь между кризисом власти у Зеленского и активностью БПЛА в Татарстане

Напомним, что утром во вторник, 2 апреля, украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Это первая атака, зафиксированная в Татарстане, с начала специальной военной операции. Власти региона сообщают о наличии пострадавших, их состояние выясняется. Технологический процесс предприятий не нарушен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров