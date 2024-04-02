Военный эксперт назвал два способа уберечь "сердечно-сосудистую систему" России от дронов ВСУ

Бороться с атаками украинских беспилотников вроде тех, которые сегодня утром были зафиксированы в Татарстане, можно двумя способами. Об этом рассказал полковник в отставке, член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец.

"Во-первых, это физическое уничтожение, то есть стрельба из автоматического оружия, из зенитного ракетно-пушечного комплекса. И второе, конечно, это РЭБ (радиоэлектронная борьба). В этом мы хорошо продвинулись, и у нас есть успехи", — приводит слова эксперта Ura.ru.

Обозреватель газеты "Комсомольская правда" отметил, что главной целью ВСУ является нефтеперерабатывающая промышленность России, которую он назвал "сердечно-сосудистой системой" не только экономики, но и армии страны, потому что без горючего выполнять боевые задачи невозможно. Именно поэтому, подчеркнул Баранец, на ключевых нефтеперегонных заводах страны поставили оружие и ПВО.

"Где-то на крышах сидят солдаты с переносными зенитными ракетными комплексами и автоматами или крупнокалиберными пулемётами", — добавил он.