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2 апреля, 17:14

ООН на фоне атаки на Татарстан призвала прекратить бить по гражданским объектам

Последствия прилёта беспилотников по экономической зоне в Елабуге. Обложка © Telegram / "Казань с огоньком"

Последствия прилёта беспилотников по экономической зоне в Елабуге. Обложка © Telegram / "Казань с огоньком"

ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает прекратить их. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников в Татарстане.

"Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру", — сказал Дюжаррик в разговоре с журналистами.

Напомним, утром 2 апреля украинские беспилотники совершили налёт на предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако было повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Там пострадали 12 человек, все они — студенты, в том числе иностранные. В Госдуме после этого сравнили блок НАТО с рэкетирами из 90-х, а по мнению политологов, атакой на Татарстан Киев хочет перебить тему кризиса власти у Владимира Зеленского.

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Наталья Исакова
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