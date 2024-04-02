ООН на фоне атаки на Татарстан призвала прекратить бить по гражданским объектам

ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает прекратить их. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников в Татарстане.

"Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру", — сказал Дюжаррик в разговоре с журналистами.