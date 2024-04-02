Астана назвала ложью сообщения о взлёте атаковавших Татарстан БПЛА из Казахстана

Минобороны Казахстана опровергло сообщения о том, что беспилотники во вторник, 2 апреля, атаковавшие объекты в Татарстане, якобы были запущены с территории республики. Распространяемая в некоторых телеграм-каналах информация не соответствует действительности, подчеркнули в министерстве.

"Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны Казахстана.