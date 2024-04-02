Астана назвала ложью сообщения о взлёте атаковавших Татарстан БПЛА из Казахстана
МО Казахстана: Атаковавшие Татарстан БПЛА запускали не с территории республики
Минобороны Казахстана опровергло сообщения о том, что беспилотники во вторник, 2 апреля, атаковавшие объекты в Татарстане, якобы были запущены с территории республики. Распространяемая в некоторых телеграм-каналах информация не соответствует действительности, подчеркнули в министерстве.
"Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны Казахстана.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что беспилотники якобы были запущены с казахстанской территории. В качестве "аргументов" приводилась информация о том, что от Татарстана до республики всего 500 километров, а вот лететь от ближайшей точки с территории Незалежной дрону пришлось бы больше тысячи километров.
Напомним, утром 2 апреля украинские беспилотники совершили налёт на предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако было повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Там пострадало 12 человек, все они — студенты, в том числе иностранные. В Госдуме после этого сравнили блок НАТО с рэкетирами из 90-х, а по мнению политологов, атакой на Татарстан Киев хочет перебить тему кризиса власти у Владимира Зеленского.
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