Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Татарстане

Число пострадавших при атаке украинских дронов на общежитие "Алабуга политех" в Татарстане выросло до 14, сообщили в пресс-службе главы республики. В больницах остаются шесть человек.

Напомним, утром 2 апреля Украина совершила налёт дронов на Татарстан, целью стали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Однако в целом серьёзных разрушений и нарушений технологического процесса нет. Все пострадавшие — студенты политеха, в том числе иностранные. В ООН уже осудили удар, призвав Киев перестать бить по гражданским объектам.