Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Татарстане
Число пострадавших при атаке дронов на Татарстан выросло до 14
Число пострадавших при атаке украинских дронов на общежитие "Алабуга политех" в Татарстане выросло до 14, сообщили в пресс-службе главы республики. В больницах остаются шесть человек.
"Остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой", — говорится в сообщении.
Среди пострадавших, помимо россиян, как уточнил собеседник РИА "Новости", — граждане восьми иностранных государств: Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана.
Общежитие ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане после атаки украинских дронов. Фото © Telegram / "Казань на максималках"
Напомним, утром 2 апреля Украина совершила налёт дронов на Татарстан, целью стали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Однако в целом серьёзных разрушений и нарушений технологического процесса нет. Все пострадавшие — студенты политеха, в том числе иностранные. В ООН уже осудили удар, призвав Киев перестать бить по гражданским объектам.
Telegram / "Казань на максималках"