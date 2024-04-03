Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 08:09

Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие в Татарстане

Число пострадавших при атаке дронов на Татарстан выросло до 14

Число пострадавших при атаке украинских дронов на общежитие "Алабуга политех" в Татарстане выросло до 14, сообщили в пресс-службе главы республики. В больницах остаются шесть человек.

"Остальные отпущены домой. Все с положительной динамикой", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших, помимо россиян, как уточнил собеседник РИА "Новости", — граждане восьми иностранных государств: Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана.

Общежитие ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане после атаки украинских дронов. Фото © Telegram / "Казань на максималках"

Общежитие ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане после атаки украинских дронов. Фото © Telegram / "Казань на максималках"

Зюганов призвал изучить опыт ВОВ, чтобы прекратить атаки дронов ВСУ по России
Зюганов призвал изучить опыт ВОВ, чтобы прекратить атаки дронов ВСУ по России

Напомним, утром 2 апреля Украина совершила налёт дронов на Татарстан, целью стали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Однако в целом серьёзных разрушений и нарушений технологического процесса нет. Все пострадавшие — студенты политеха, в том числе иностранные. В ООН уже осудили удар, призвав Киев перестать бить по гражданским объектам.

Обложка ©

Telegram / "Казань на максималках"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров