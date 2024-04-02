Зюганов призвал изучить опыт ВОВ, чтобы прекратить атаки дронов ВСУ по России
Зюганов призвал принимать более решительные меры после атаки дронов на Татарстан
Для недопущения дальнейших атак по территории России необходимо принимать более решительные меры, заявил в беседе с Life.ru лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Парламентарий напомнил, что перед началом Великой Отечественной войны была проведена "профилактика", благодаря которой на территории СССР не было терактов.
Геннадий Зюганов — о налёте украинских беспилотников на Татарстан. Видео © Life.ru
"На войне действуют свои законы: если ты не упредил событие, то обязательно у тебя будут неприятности. Нам надо вести войну настоящим образом. Я хочу, чтобы внимательно изучили опыт нашей победной войны, <...> профилактики, которую мы провели в стране перед 1941 годом. <...> Даже когда фашисты стояли здесь, в 30 километрах, в Москве не было ни одного теракта", — сказал он.
Однако сегодня, считает Зюганов, мер, способных "парализовать" возможности противника, пока принимается недостаточно. Что касается авторов таких атак, то ими, по словам лидера коммунистов, являются американская и британская разведки — "одни из самых профессиональных провокаторов и организаторов терактов на планете", "компаньонами" которых является в том числе ИГИЛ*.
Напомним, утром 2 апреля несколько украинских беспилотников атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", где пострадало семь человек — студенты, в том числе несовершеннолетние. Трое госпитализированы.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
Life.ru