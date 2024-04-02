Зюганов призвал изучить опыт ВОВ, чтобы прекратить атаки дронов ВСУ по России

Для недопущения дальнейших атак по территории России необходимо принимать более решительные меры, заявил в беседе с Life.ru лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Парламентарий напомнил, что перед началом Великой Отечественной войны была проведена "профилактика", благодаря которой на территории СССР не было терактов.

"На войне действуют свои законы: если ты не упредил событие, то обязательно у тебя будут неприятности. Нам надо вести войну настоящим образом. Я хочу, чтобы внимательно изучили опыт нашей победной войны, <...> профилактики, которую мы провели в стране перед 1941 годом. <...> Даже когда фашисты стояли здесь, в 30 километрах, в Москве не было ни одного теракта", — сказал он.