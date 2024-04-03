"Такая зараза": Военкор рассказал, что ощущают жители Донецка, когда по ним валят из "Вампиров"

Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать жилые дома Донецка и наносят удары по ним даже ночью. Об одной из таких атак рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин, он поделился, что ощущается, когда ВСУ валят из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire ("Вампир").

"Обычная советская РСЗО БМ-21 "Град" до Донецка не добивает, но "Вампиры" — такая зараза. У них те же самые "градовские" ракеты, но облегчённая боевая часть, поэтому летят они, на них написано, что сорок километров дальность. Тут они достают до Донецка. Разброс ужасающий при такой дальности, тем более из "Града", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам Стешина, ВСУ тогда "накинули" так, что могли вывалиться двери и окна — последние, как признался военкор, у него были "заклеены, как в блокадном Ленинграде".

"Только один раненый, но дома повредило, в квартиры людям залетало. Смысл этого обстрела абсолютно неведом. В принципе можно сказать это про все десять лет обстрелов Донецка", — добавил журналист.

Тем временем российские военные продолжают продвигаться за пределами Авдеевки. Стешин рассчитывает, что скоро бойцы собьют противника с последних позиций.

"Наши пытаются взять в полукольцо Славянско-Краматорскую агломерацию. С одной стороны мы наступаем от Авдеевки, с другой — вышли к Часову Яру. Из этой кишки с одним открытым выходом противник должен сам по себе начать вытягиваться, чтобы не оказаться в полном окружении. Инициатива у нас", — подчеркнул военкор.