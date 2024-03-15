Пушилин уточнил данные по погибшим при ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что при ночном обстреле Донецка со стороны украинских войск погибли двое детей. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребёнка: девочка и мальчик", — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Пушилина, поиски людей под завалами продолжаются. Он дополнил, что на данный момент зафиксировано четыре обстрела, выпущено 11 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм.