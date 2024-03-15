Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: Трое детей погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Трое несовершеннолетних погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Под удар попал Петровский район, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, зафиксировано попадание в один из частных домов, расположенных на Ольховской улице. В результате прилёта здание загорелось.
"Погибло трое детей: девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения", — уточнил Кулемзин в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. А на территории Липецкой области введён режим воздушной опасности. При этом губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что у границ субъекта замечены беспилотники противника.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин