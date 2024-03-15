Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ

Трое несовершеннолетних погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Под удар попал Петровский район, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, зафиксировано попадание в один из частных домов, расположенных на Ольховской улице. В результате прилёта здание загорелось.