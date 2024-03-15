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15 марта, 05:28

Трое детей погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: Трое детей погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Трое несовершеннолетних погибли в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ. Под удар попал Петровский район, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, зафиксировано попадание в один из частных домов, расположенных на Ольховской улице. В результате прилёта здание загорелось.

"Погибло трое детей: девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения", — уточнил Кулемзин в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. А на территории Липецкой области введён режим воздушной опасности. При этом губернатор региона Игорь Артамонов уточнил, что у границ субъекта замечены беспилотники противника.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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