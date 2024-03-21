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21 марта, 14:35

Освобождённое Тоненькое оказалось гнездом "Вампиров"

Советник главы ДНР: В освобождённом Тоненьком базировались расчёты РСЗО Vampire

В освобождённом населённом пункте Тоненькое под Авдеевкой базировались расчёты чешских РСЗО Vampire, из которых обстреливали Донецк. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчёты РСЗО Vampire, которыми вооружённые формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022-м и 2023 году", цитирует его ТАСС.

По его словам, ВСУ при обстрелах не использовали штатные упоры для стабилизации автомобиля, что приводило к разлёту ракет по Донецку и, как следствие, большому числу погибших и пострадавших среди мирных жителей.

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Напомним, об освобождении Тоненького на Авдеевском направлении стало известно сегодня, 21 марта. Также российские войска взяли под контроль ж/д станцию Алебастровая.

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Wikipedia / Karel Šubrt

Александра Вишнякова
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