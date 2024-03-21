Освобождённое Тоненькое оказалось гнездом "Вампиров"

В освобождённом населённом пункте Тоненькое под Авдеевкой базировались расчёты чешских РСЗО Vampire, из которых обстреливали Донецк. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчёты РСЗО Vampire, которыми вооружённые формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022-м и 2023 году", — цитирует его ТАСС.

По его словам, ВСУ при обстрелах не использовали штатные упоры для стабилизации автомобиля, что приводило к разлёту ракет по Донецку и, как следствие, большому числу погибших и пострадавших среди мирных жителей.