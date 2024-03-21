Российские войска освободили Тоненькое на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении освобождён ещё один населённый пункт: российские войска взяли Тоненькое и ж/д станцию Алебастровая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего же на этом направлении противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В районе Новгородского ВС РФ отразили контратаку украинских штурмовиков.