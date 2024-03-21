Российские войска освободили Тоненькое на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении освобождён ещё один населённый пункт: российские войска взяли Тоненькое и ж/д станцию Алебастровая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобождён населённый пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики", — сказали там.
Всего же на этом направлении противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В районе Новгородского ВС РФ отразили контратаку украинских штурмовиков.
Напомним, с февраля 2024 года ВС РФ взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года российские бойцы освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Позже стало известно об освобождении Победы, Ласточкина, Северного, Петровского, Невельского и Мирного. Накануне, 19 марта, Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль Орловки.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин