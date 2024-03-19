Киев признал потерю нескольких населённых пунктов вслед за Авдеевкой
Шмыгаль: Украина потеряла Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов
Премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что ВСУ потеряли "некоторые деревни" на Авдеевском направлении из-за дефицита боеприпасов, но, какие именно, не уточнил.
"Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за недостатка боеприпасов", — сказал Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом.
Напомним, с февраля 2024 года ВС РФ взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года российские бойцы освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Позже стало известно об освобождении Победы, Ласточкина, Северного, Петровского, Невельского и Мирного. Сегодня, 19 марта, Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль Орловки на Авдеевском направлении.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин