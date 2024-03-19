Российские войска освободили Орловку на Авдеевском направлении
Российские войска освободили Орловку на Авдеевском направлении. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские войска освободили ещё один населённый пункт на Авдеевском направлении: взята под контроль Орловка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в заявлении ведомства.
Также за сутки на этом направлении отражено шесть контратак ВСУ в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей ДНР. В результате противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская самоходная артустановка М109 Paladin, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
Напомним, с февраля 2024 года ВС РФ взяли под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года российские бойцы освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Позже стало известно об освобождении Победы, Ласточкина, Северного, Петровского, Невельского и Мирного.