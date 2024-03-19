Российские войска освободили Орловку на Авдеевском направлении

Российские войска освободили ещё один населённый пункт на Авдеевском направлении: взята под контроль Орловка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", — говорится в заявлении ведомства.

Также за сутки на этом направлении отражено шесть контратак ВСУ в районах Первомайского, Тоненького и Бердычей ДНР. В результате противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская самоходная артустановка М109 Paladin, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".