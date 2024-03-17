Армия России освободила Мирное в Запорожской области
Российские военнослужащие группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Мирное в Запорожской области, выбив оттуда все силы ВСУ. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили Мирное Запорожской области", — уточнили в ведомстве.
А в феврале Российская армия взяла под контроль сразу несколько населённых пунктов. 17 февраля 2024 года ВС РФ освободили Авдеевку — северный пригород Донецка. Бои за этот город шли ещё с начала специальной военной операции. Позже стало известно об освобождении Победы, Ласточкина, Северного и Петровского.
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