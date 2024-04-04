Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ

В Курске в результате атаки со стороны Украины произошло возгорание в здании областного Центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курском сбит украинский беспилотник, на месте падения — в районе Центрального рынка — возник пожар. Позже он написал в телеграм-канале ещё о трёх сбитых БПЛА. Предварительно, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.