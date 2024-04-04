Детский центр в Курске загорелся после удара беспилотника ВСУ
Губернатор Старовойт: В Курске после атаки БПЛА случился пожар в детском центре
В Курске в результате атаки со стороны Украины произошло возгорание в здании областного Центра развития творчества детей и юношества на улице Урицкого. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Пожар локализован. Пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курском сбит украинский беспилотник, на месте падения — в районе Центрального рынка — возник пожар. Позже он написал в телеграм-канале ещё о трёх сбитых БПЛА. Предварительно, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
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