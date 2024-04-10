Съёмочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении

Съёмочная группа редакции "Вести Луганск" оказалась в зоне обстрела во время съёмочного процесса на Кременском направлении. Оператор был ранен, его госпитализировали, а корреспондент получил контузию.

"Наша съёмочная группа попала под обстрел во время съёмок на Кременском направлении. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент Артём Юндас получил контузию", — говорится в телеграм-канале "Вести Луганск".