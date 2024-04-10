Съёмочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении
Съёмочная группа редакции "Вести Луганск" оказалась в зоне обстрела во время съёмочного процесса на Кременском направлении. Оператор был ранен, его госпитализировали, а корреспондент получил контузию.
"Наша съёмочная группа попала под обстрел во время съёмок на Кременском направлении. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент Артём Юндас получил контузию", — говорится в телеграм-канале "Вести Луганск".
Там также добавили, что остаются на связи с пострадавшими журналистами.
А ранее стало известно о гибели женщины и ребёнка во время ударов ВСУ по посёлку Климово в Брянской области. Life.ru выяснил подробности трагедии: обстрел застал 12-летнего мальчика на улице, когда тот катался на велосипеде. В школьника попал шквал осколков от снаряда, он погиб на месте. Кроме того, известно о ещё пяти пострадавших.
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