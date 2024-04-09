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9 апреля, 13:29

Число раненных при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово выросло до пяти

Число раненных при обстреле ВСУ посёлка Климово, который находится в Брянской области, возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Климовской центральной районной больницы.

"Пятеро пострадавших, они у нас, состояние у всех разное", — сказала собеседница агентства.

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Напомним, днём 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар попали вышеназванный посёлок Климово, село Поповка и Грайворонский район Белгородской области. В последних, предварительно, обошлось без пострадавших. А вот в Климове при обстреле погибли женщина и ребёнок. Также ранее была информация о трёх пострадавших в результате атаки со стороны украинских войск.

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Иван Косицын
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