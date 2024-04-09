ВСУ в эти минуты обстреливают Брянскую и Белгородскую области, уже есть пострадавшие

ВСУ в эти минуты обстреливают посёлок Климово Брянской области. Как сообщает SHOT , пострадали три человека, есть разрушения.

Предварительно, огонь ведётся из РСЗО. Местные жители насчитали более пяти прилётов по центру посёлка. По данным телеграм-канала, под обстрелами также село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.