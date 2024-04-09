ВСУ в эти минуты обстреливают Брянскую и Белгородскую области, уже есть пострадавшие
ВСУ обстреляли посёлок Климово Брянской области, пострадали три человека
ВСУ в эти минуты обстреливают посёлок Климово Брянской области. Как сообщает SHOT, пострадали три человека, есть разрушения.
Предварительно, огонь ведётся из РСЗО. Местные жители насчитали более пяти прилётов по центру посёлка. По данным телеграм-канала, под обстрелами также село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области. По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что во время очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ были ранены 11 мирных жителей. Среди пострадавших — двое детей.
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