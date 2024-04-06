Пушилин: При атаке ВСУ на Донецк пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Во время очередного обстрела Донецка пострадали 11 мирных жителей, в их числе двое детей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"ВФУ сегодня вечером обстреляли Будённовский район Донецка, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадало семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 г.р., ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 г.р., мужчины 1959 и 1977 г.р", — написал Пушилин.

Он добавил, что в Петровском районе во время обстрела ранило двух женщин 1941 и 1952 г.р., в Куйбышевском — мужчину 1961 г.р, а в Никитовском районе Горловки — жительницу 1960 г.р. Пушилин также рассказал, что в результате атаки пострадало девять домов и больница.

"Зафиксировано 29 обстрелов. Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнём ВФУ — Донецк, Макеевка, Горловка", — добавил глава ДНР.