Четыре женщины ранены и один мужчина погиб в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Кулемзин сообщил о четырёх раненных женщинах в Донецке после обстрела ВСУ
Четыре жительницы Донецка получили ранения в четверг, 4 апреля, из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.
По его словам, в Кировском районе города по улицам Бирюзова и Дагестанской ранены женщины 1938-го и 1965 года рождения, а в Петровском районе из-за детонации взрывоопасного предмета в частном секторе получили ранения местные жительницы 1945-го и 1975 года рождения.
Отметим, что сегодня Донецк с самого утра находится под обстрелом украинских силовиков. В Куйбывшевском районе погиб мужчина. В многоквартирном доме по улице Шахтёрской Славы повреждены кровля и остекление. Также в здании школы № 71 повреждены фасад и остекление.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Горловке жители не могут засадить огороды, потому что на них продолжает оставаться множество мин. Приближаться к снарядам опасно, а сапёры не успевают заниматься разминированием участков.
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