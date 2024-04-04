Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 11:21

Четыре женщины ранены и один мужчина погиб в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Кулемзин сообщил о четырёх раненных женщинах в Донецке после обстрела ВСУ

Четыре жительницы Донецка получили ранения в четверг, 4 апреля, из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.

По его словам, в Кировском районе города по улицам Бирюзова и Дагестанской ранены женщины 1938-го и 1965 года рождения, а в Петровском районе из-за детонации взрывоопасного предмета в частном секторе получили ранения местные жительницы 1945-го и 1975 года рождения.

Отметим, что сегодня Донецк с самого утра находится под обстрелом украинских силовиков. В Куйбывшевском районе погиб мужчина. В многоквартирном доме по улице Шахтёрской Славы повреждены кровля и остекление. Также в здании школы № 71 повреждены фасад и остекление.

"Такая зараза": Военкор рассказал, что ощущают жители Донецка, когда по ним валят из "Вампиров"
"Такая зараза": Военкор рассказал, что ощущают жители Донецка, когда по ним валят из "Вампиров"

А ранее Life.ru рассказывал, что в Горловке жители не могут засадить огороды, потому что на них продолжает оставаться множество мин. Приближаться к снарядам опасно, а сапёры не успевают заниматься разминированием участков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Донбасс
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров