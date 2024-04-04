Четыре женщины ранены и один мужчина погиб в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Четыре жительницы Донецка получили ранения в четверг, 4 апреля, из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.

По его словам, в Кировском районе города по улицам Бирюзова и Дагестанской ранены женщины 1938-го и 1965 года рождения, а в Петровском районе из-за детонации взрывоопасного предмета в частном секторе получили ранения местные жительницы 1945-го и 1975 года рождения.

Отметим, что сегодня Донецк с самого утра находится под обстрелом украинских силовиков. В Куйбывшевском районе погиб мужчина. В многоквартирном доме по улице Шахтёрской Славы повреждены кровля и остекление. Также в здании школы № 71 повреждены фасад и остекление.