Бабушки из Горловки не могут засадить огороды из-за мин "Колокольчик" 4 апреля, 09:06 Жители Горловки боятся выходить на огороды из-за мин. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

В Горловке жители не могут засадить огороды, потому что на них продолжает оставаться множество мин. Приближаться к снарядам опасно, а сапёры не успевают заниматься разминированием участков. Об этом пишет Mash на Донбассе.

Жители Горловки боятся выходить на огороды из-за мин. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

В прошлом месяце ВСУ закидали кассетами частный сектор прифронтового Никитовского района. Местные жители находят десятки "Колокольчиков" на своих огородах. Ещё в марте горожане вызывали сотрудников МЧС. Они приехали, прочесали территорию и отметили места нахождения снарядов. Теперь дело за сапёрами, но к ним выстроилась огромная очередь, жители боятся остаться без урожая.

"Ну вот, пока эмчеэсники приехали, в кучку собрали, сказали: "Всё, ждите сапёров". Они отмечают эти места, фиксируют это дело, и всё. Вот соседи, там тоже соседи, и там много "Колокольчиков", — рассказал горловчанин.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько предупреждал, что ВСУ с помощью беспилотников начали разбрасывать в Донецкой Народной Республике (ДНР) взрывчатку, замаскированную под разные предметы. Жителей просят ни в коем случае не подходить к незнакомым объектам на земле.

Авторы Татьяна Миссуми