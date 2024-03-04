ВСУ начали разбрасывать в ДНР взрывчатку, замаскированную под фонарики

Городской глава призвал жителей ни в коем случае не трогать такие предметы и, по возможности, оградить место находки. Приходько подчеркнул, что взаимодействие с ними может быть смертельно опасно.

Напомним, подобные методы ВСУ для борьбы с мирным населением — не новость. Украинская армия уже давно и регулярно забрасывает города Донбасса небольшими минами ПФМ-1 "Лепесток", названными так из-за характерного внешнего вида. Такие устройства малозаметны, часто появляются в местах скопления граждан и, к сожалению, приводят к трагическим случаям. Например, в октябре 2023 года такой "подарок" от Киева ранил жителя Горловки, он подорвался на мине около детского сада. А всего с начала спецоперации было зарегистрировано 137 инцидентов с "лепестками", в том числе с участием детей. Три человека погибли.