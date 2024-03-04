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4 марта, 09:46

ВСУ начали разбрасывать в ДНР взрывчатку, замаскированную под фонарики

Мэр Горловки Приходько: ВСУ сбрасывают с дронов взрывчатку, похожую на фонарики

ВСУ с помощью беспилотников начали разбрасывать в Донецкой Народной Республике (ДНР) взрывчатку, замаскированную под разные предметы. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Некоторые из них замаскированы под фонарики, начинённые взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении", написал чиновник в телеграм-канале.

Городской глава призвал жителей ни в коем случае не трогать такие предметы и, по возможности, оградить место находки. Приходько подчеркнул, что взаимодействие с ними может быть смертельно опасно.

Взрывчатка, которую сбрасывают ВСУ в ДНР. Коллаж © Telegram / Приходько РИК

Взрывчатка, которую сбрасывают ВСУ в ДНР. Коллаж © Telegram / Приходько РИК

Взрывчатка, которую сбрасывают ВСУ в ДНР. Коллаж © Telegram / Приходько РИК

Взрывчатка, которую сбрасывают ВСУ в ДНР. Коллаж © Telegram / Приходько РИК

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на Горловку, есть жертвы
Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на Горловку, есть жертвы

Напомним, подобные методы ВСУ для борьбы с мирным населением — не новость. Украинская армия уже давно и регулярно забрасывает города Донбасса небольшими минами ПФМ-1 "Лепесток", названными так из-за характерного внешнего вида. Такие устройства малозаметны, часто появляются в местах скопления граждан и, к сожалению, приводят к трагическим случаям. Например, в октябре 2023 года такой "подарок" от Киева ранил жителя Горловки, он подорвался на мине около детского сада. А всего с начала спецоперации было зарегистрировано 137 инцидентов с "лепестками", в том числе с участием детей. Три человека погибли.

Обложка ©

Telegram / Приходько РИК

Матвей Константинов
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