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2 марта, 11:57

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на Горловку, есть жертвы

ТАСС: В Горловке из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА погибло два человека

В Горловке (ДНР) из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"В результате удара по Горловке двое погибших, раненых нет", — сказал собеседник агентства.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, атака противника была совершена в 13:05.

Ранее сегодня сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот в Санкт-Петербурге минувшим утром украинский дрон врезался в один из домов на Пискарёвском проспекте. В результате было повреждено 15 квартир, 100 человек эвакуировали. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента. После ЧП к медикам за помощью обратились шесть человек.

Отважный пёс Лёнчик спас пожилую женщину при атаке дрона в Петербурге
Отважный пёс Лёнчик спас пожилую женщину при атаке дрона в Петербурге
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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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