Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на Горловку, есть жертвы

В Горловке (ДНР) из-за сброса боеприпаса с украинского беспилотника погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"В результате удара по Горловке двое погибших, раненых нет", — сказал собеседник агентства.