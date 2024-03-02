Украинский дрон сбросил взрывчатку на белгородское село

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка в Белгородской области. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки", — написал Гладков в телеграм-канале.