Регион

Уведомления отключены

2 марта, 09:44

Украинский дрон сбросил взрывчатку на белгородское село

Гладков: Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на белгородское село Щетиновка

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка в Белгородской области. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки", — написал Гладков в телеграм-канале.

Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ
Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ

А ранее Life.ru писал, что 29 февраля российская система ПВО сбила дрон ВСУ в Корочанском районе Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров