ВСУ менее чем за час выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска менее чем за час выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по территориям Донецка и Макеевки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 13:15 — населённый пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", — сказано в сводке в telegram-канале представительства.

Согласно данным ведомства, позже было выпущено ещё девять снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и ещё три снаряда — по Червоногвардейскому району Макеевки.