ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС
Очередной прилёт украинского дрона пришёлся по крыше корпуса уникального тренажёрного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный макет реакторного зала. Об этом сообщается в телеграм-канале станции во вторник, 9 апреля. В результате атаки никто не пострадал.
"Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН", — сказано в сообщении.
Комплекс специальной подготовки ремонтного персонала для атомной энергетики является полномасштабным тренажёром реакторной установки энергоблока ВВЭР-1000. Он открылся на Запорожской АЭС в 2017 году. Тренажёрный комплекс осуществляет обучение по вопросам технического обслуживания и ремонта с учётом передовой мировой практики для ремонтного персонала ядерных энергоблоков данного типа.
Напомним, что на днях ВСУ пошли на очередной виток напряжённости вокруг Запорожской АЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. Вчера, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет, устройство обезвредили. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС была близка к ядерной аварии.