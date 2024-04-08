Глава МАГАТЭ признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии

Ситуация на Запорожской атомной станции во время атаки дронов-камикадзе ВСУ была близка к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал в интервью изданию Bloomberg гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом никаких призывов к украинской стороне с его стороны не прозвучало. Гросси заявил, что "обеспокоен" произошедшим и примет участие в обсуждении того, что случилось, на заседании Совета Безопасности ООН.