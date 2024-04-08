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8 апреля, 16:00

Глава МАГАТЭ признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии

Ситуация на Запорожской атомной станции во время атаки дронов-камикадзе ВСУ была близка к ядерной катастрофе. Такое заявление сделал в интервью изданию Bloomberg гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом никаких призывов к украинской стороне с его стороны не прозвучало. Гросси заявил, что "обеспокоен" произошедшим и примет участие в обсуждении того, что случилось, на заседании Совета Безопасности ООН.

"Наша цель здесь — это избежать ядерной аварии. Каждый раз, когда происходят такие ситуации, мы оказываемся близки к ней, поэтому это не искусственный или выдуманный сценарий", — заявил гендиректор МАГАТЭ.

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Напомним, что 7 апреля ВСУ берассудно атаковали станцию с помощью дронов-камикадзе. Под прицел попал купол шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из которых находится в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. А сегодня, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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