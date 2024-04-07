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7 апреля, 11:04

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами-камикадзе

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС БПЛА-камикадзе, повреждён грузовик

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами-камикадзе. В телеграм-канале атомной станции сообщили, что прилёты беспилотников зафиксированы в районе грузового порта и столовой, повреждения получил грузовик.

"Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Повреждён грузовик, разгружавший продукты", — говорится в сообщении.

При этом за 20 минут до атаки по этой территории эксперты МАГАТЭ проводили обход в соответствии с планом.

В ЗАЭС назвали обстрелы станции недопустимыми и подчеркнули, что в мире нет ни одной АЭС, которая была бы рассчитана на противостояние полноценному огневому воздействию со стороны вооружённых сил.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром 4 апреля высоковольтная линия "Ферросплавная-1" на ЗАЭС вышла из строя. В МАГАТЭ заявили, что обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям с электричеством, повышают риск ядерной катастрофы на фоне украинского конфликта. 5 апреля АЭС подверглась очередной атаке. К счастью, инфраструктура объекта не пострадала. После этого российский МИД обратился к Киеву и его "западным покровителям".

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
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