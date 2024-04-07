ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами-камикадзе. В телеграм-канале атомной станции сообщили, что прилёты беспилотников зафиксированы в районе грузового порта и столовой, повреждения получил грузовик.

"Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Повреждён грузовик, разгружавший продукты", — говорится в сообщении.

При этом за 20 минут до атаки по этой территории эксперты МАГАТЭ проводили обход в соответствии с планом.