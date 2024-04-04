Глава МАГАТЭ заявил о рисках ядерной безопасности из-за ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в четверг отключили высоковольтную линию на 330 киловольт, снабжающую Запорожскую АЭС (ЗАЭС). По его мнению, возникшая проблема ещё раз подчеркнула "риски ядерной безопасности во время конфликта".

"Сегодня утром... Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт, что в очередной раз подчёркивает риски ядерной безопасности во время конфликта", — высказался Гросси на странице агентства в социальной сети Х.