Запорожская АЭС находится в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.

В последнее время ЗАЭС находится под постоянными обстрелами ВСУ. Так, утром 14 марта украинские войска в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили безоболочное взрывное устройство. Если бы удар пришёлся на баки, последствия могли быть катастрофическими. Руководство станции сообщило, что обстановка на ЗАЭС и в городе Энергодаре спокойная, но подчеркнуло, что атаки на станцию и объекты её инфраструктуры недопустимы.