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1 апреля, 16:29

Назначен новый гендиректор ЗАЭС

Премьер Мишустин назначил Владислава Исаева новым гендиректором Запорожской АЭС

Новым генеральным директором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) назначен Владислав Исаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Запорожская АЭС" сроком на два года", — говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Запорожская АЭС находится в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области. Крупнейшая атомная электростанция в Европе и девятая по величине в мире.

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В последнее время ЗАЭС находится под постоянными обстрелами ВСУ. Так, утром 14 марта украинские войска в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, ВСУ сбросили безоболочное взрывное устройство. Если бы удар пришёлся на баки, последствия могли быть катастрофическими. Руководство станции сообщило, что обстановка на ЗАЭС и в городе Энергодаре спокойная, но подчеркнуло, что атаки на станцию и объекты её инфраструктуры недопустимы.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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