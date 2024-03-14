Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

На ЗАЭС рассказали о ситуации после удара ВСУ в считаных метрах от топливохранилища

Обстановка на ЗАЭС и в Энергодаре после удара дрона ВСУ спокойная

14 марта, 08:11
Последствия удара ВСУ на Запорожской АЭС. Фото © Пресс-служба Запорожской АЭС

Последствия удара ВСУ на Запорожской АЭС. Фото © Пресс-служба Запорожской АЭС

Обстановка на Запорожской АЭС и в городе Энергодаре после удара ВСУ спокойная. Об этом сообщили на станции.

"В городе и на станции всё спокойно. Завтра на станции, как и во всей области, нерабочий день (в Запорожской области 15 марта объявлено выходным из-за выборов президента РФ. Прим. Life.ru)", — цитирует ТАСС директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство всего в пяти метрах от забора, за которым хранятся баки с дизельным топливом ЗАЭС. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

Напомним, утром 14 марта ВСУ в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, украинская армия сбросила безоболочное взрывное устройство. Если бы удар пришёлся на баки, последствия могли быть катастрофическими.

Разоблачён ужасающий план Украины с подрывом "огромной грязной бомбы" и утечкой радиации
Разоблачён ужасающий план Украины с подрывом "огромной грязной бомбы" и утечкой радиации

Руководство станции подчеркнуло, что атаки на станцию и объекты её инфраструктуры недопустимы, поскольку их последствия могут быть ужасными. Со своей стороны на ЗАЭС обеспечивают полную безопасность эксплуатации станции. Высококвалифицированного персонала для этого достаточно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!