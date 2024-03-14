На ЗАЭС рассказали о ситуации после удара ВСУ в считаных метрах от топливохранилища Обстановка на ЗАЭС и в Энергодаре после удара дрона ВСУ спокойная 14 марта, 08:11 Последствия удара ВСУ на Запорожской АЭС. Фото © Пресс-служба Запорожской АЭС

Обстановка на Запорожской АЭС и в городе Энергодаре после удара ВСУ спокойная. Об этом сообщили на станции.

"В городе и на станции всё спокойно. Завтра на станции, как и во всей области, нерабочий день (в Запорожской области 15 марта объявлено выходным из-за выборов президента РФ. — Прим. Life.ru)", — цитирует ТАСС директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство всего в пяти метрах от забора, за которым хранятся баки с дизельным топливом ЗАЭС. Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

Напомним, утром 14 марта ВСУ в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, украинская армия сбросила безоболочное взрывное устройство. Если бы удар пришёлся на баки, последствия могли быть катастрофическими.

Руководство станции подчеркнуло, что атаки на станцию и объекты её инфраструктуры недопустимы, поскольку их последствия могут быть ужасными. Со своей стороны на ЗАЭС обеспечивают полную безопасность эксплуатации станции. Высококвалифицированного персонала для этого достаточно.

Авторы Александра Вишнякова