Пятница, 15 марта, будет выходным днём в Запорожской области в связи с выборами на пост Президента Российской Федерации. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днём 15 марта", — говорится в посте губернатора.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что регион готов к проведению выборов президента РФ даже с учётом риска обстрелов украинских войск. Он добавил, что в Донецкой Народной Республике уже проводилось голосование, а также указал на важность референдумов для местных жителей, ведь с помощью выборов они напрямую участвуют в определении будущего России.