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13 марта, 12:40

В Запорожской области 15 марта объявлено выходным из-за выборов президента РФ

Пятница, 15 марта, будет выходным днём в Запорожской области в связи с выборами на пост Президента Российской Федерации. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Запорожской области, в связи с проведением выборов президента Российской Федерации подписал указ об установлении нерабочим днём 15 марта", — говорится в посте губернатора.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что регион готов к проведению выборов президента РФ даже с учётом риска обстрелов украинских войск. Он добавил, что в Донецкой Народной Республике уже проводилось голосование, а также указал на важность референдумов для местных жителей, ведь с помощью выборов они напрямую участвуют в определении будущего России.

Напомним, выборы на должность президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность руководителя страны претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование началось ещё 25 февраля и завершится завтра.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Юрий Лысенко
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