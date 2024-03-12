Пушилин заявил, что ДНР готова к выборам президента России

ДНР готова к выборам президента России, несмотря на возможные обстрелы со стороны ВСУ, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Технически, конечно, всё готово. Безусловно, противник попытается разного рода провокациями где-то там сбить какие-то моменты. Может быть, там будут и опять звонки. Я, к сожалению, не исключаю, что возможны и обстрелы. Но готовимся по всем направлениям. Где это возможно, повышаем меры безопасности", — сказал он в беседе RT.

Он отметил, что в ДНР уже проводили голосование, а также добавил, что для жителей важны референдумы, поскольку именно благодаря выборам решается будущее страны.

"Для нас очень важен был и референдум, для нас очень важны были выборы, которые проходили осенью. Но это, конечно же, очень знаково и очень значимо. Поэтому будем избирать нашего президента, будем избирать будущее нашей страны", — заключил Пушилин.