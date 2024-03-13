Рогов: Запад руками Киева и диверсиями пытается снизить явку на выборах в России
Рост диверсий на границе с Украиной в Белгородской и Курской областях — это попытка западных кураторов Киева снизить явку на предстоящих президентских выборах в России. Об этом в интервью "Царьграду" заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Надо понимать, что у Зеленского сыплются Донецкий фронт и Запорожский фронт, есть масса проблем внутреннего характера, наблюдается снижение уровня поступающего оружия и финансовых средств. Поэтому нужны им какие-то перемоги", — считает общественник.
По его словам, именно поэтому представители "русских добровольцев" стали провозглашать политические лозунги и объявлять о захвате городов. Такие вбросы долго не живут, но создают "дымовую завесу", чтобы отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронтах Новороссии.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что от противника поступает огромный объём лживой информации. В связи с этим Вячеслав Гладков подчеркнул, что на территории населённых пунктов региона вражеских военных нет.
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