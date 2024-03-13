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12 марта, 23:27

Рогов: Запад руками Киева и диверсиями пытается снизить явку на выборах в России

Рост диверсий на границе с Украиной в Белгородской и Курской областях — это попытка западных кураторов Киева снизить явку на предстоящих президентских выборах в России. Об этом в интервью "Царьграду" заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Надо понимать, что у Зеленского сыплются Донецкий фронт и Запорожский фронт, есть масса проблем внутреннего характера, наблюдается снижение уровня поступающего оружия и финансовых средств. Поэтому нужны им какие-то перемоги", — считает общественник.

По его словам, именно поэтому представители "русских добровольцев" стали провозглашать политические лозунги и объявлять о захвате городов. Такие вбросы долго не живут, но создают "дымовую завесу", чтобы отвлечь внимание от поражений ВСУ на фронтах Новороссии.

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Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что от противника поступает огромный объём лживой информации. В связи с этим Вячеслав Гладков подчеркнул, что на территории населённых пунктов региона вражеских военных нет.

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Telegram / "Рогов. Глас народа"

Лариса Сафронова
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