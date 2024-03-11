Российские военные пресекли провокацию ВСУ в русле Днепра

Российские военные подорвали украинский буксир, тем самым пресекли провокацию украинских войск в русле Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра, предположительно, из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого наступления в Чёрном море", — написал глава региона в телеграм-канале.

Он также рассказал, что в селе Крынки может находиться до 30 солдат ВСУ. Сальдо добавил, что российские военные наносили удары по противнику и на правом берегу Днепра. Кроме того, он отметил, что за сутки группировка войск "Днепр" нанесла значительные потери противнику.

Так, враг потерял 66 боевиков, один танк, восемь орудий и миномётов, пять катеров и два автомобиля. Также было сбито 39 беспилотников и были нанесены удары по 35 пунктам вооружения и обороны (ПВД), заключил Сальдо.

Напомним, ранее глава ГУР Буданов* заявил, что Украина готовится к проведению "серьёзной военной операции" в Крыму. Он рассказал, что вся активность ВСУ в Чёрном море с 2022 по 2023 год объединена единым стратегическим замыслом.