В Совфеде заметили нестыковки в словах Буданова* о "серьёзной операции" в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал мечты руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* о "серьёзной военной операции" в Крыму. По его замечанию, обычно главы таких структур умалчивают о своих будущих операциях и не комментируют их даже после проведения.

"Не очень обычное дело слышать такие заявления от руководителя спецслужбы. Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются. Думаю, что это маловероятно, но тем не менее мы примем к сведению заявления Буданова*", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру". Он добавил, что российские структуры будут готовы и к такому шагу украинской стороны.

Ранее глава ГУР Буданов* заявил, что Украина готовится к проведению серьёзной военной операции в Крыму. По его словам, вся активность ВСУ в Чёрном море с 2022 по 2023 год была связана с исполнением некоего стратегического замысла, который должен позволить украинской армии получить возможность для миссии на полуострове.