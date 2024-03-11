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11 марта, 11:43

В Совфеде заметили нестыковки в словах Буданова* о "серьёзной операции" в Крыму

Сенатор Джабаров прокомментировал слова Буданова* о "серьёзной операции" в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал мечты руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова* о "серьёзной военной операции" в Крыму. По его замечанию, обычно главы таких структур умалчивают о своих будущих операциях и не комментируют их даже после проведения.

"Не очень обычное дело слышать такие заявления от руководителя спецслужбы. Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются. Думаю, что это маловероятно, но тем не менее мы примем к сведению заявления Буданова*", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру". Он добавил, что российские структуры будут готовы и к такому шагу украинской стороны.

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Ранее глава ГУР Буданов* заявил, что Украина готовится к проведению серьёзной военной операции в Крыму. По его словам, вся активность ВСУ в Чёрном море с 2022 по 2023 год была связана с исполнением некоего стратегического замысла, который должен позволить украинской армии получить возможность для миссии на полуострове.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.

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Telegram / ChiefUkrDIU

Владимир Озеров
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