ВСУ получат только 6 из 45 обещанных F-16 к лету NYT: Украина получит только шесть из обещанных 45 истребителей F-16 этой весной 11 марта, 08:07 Украине отправят лишь шесть самолётов F-16. Обложка © ТАСС / AP / TASS

Украине отправят лишь шесть самолётов F-16 в конце весны этого года, хотя ранее страны Европы обещали передать 45 таких истребителей. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Предстоящую партию боевых машин отправит Дания, которая намерена поставить Киеву ещё 13 самолётов в 2025 году. Остальные государства ЕС пока ещё не озвучивают даты поставок, ссылаясь на то, что подготовка украинских пилотов продвигается медленно из-за языкового барьера, уточняет автор публикации. На данный момент управлению F-16 удалось обучить всего 12 украинских лётчиков, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Однако, по мнению американских чиновников, F-16 никак не повлияют на ход боевых действий на фоне тотального отступления ВСУ. Бывший украинский дипломат и консультант по внешней политике Евгения Габер пояснила газете, что смысл в истребителях был бы в том случае, если их поставки сочетались бы с передачей остального западного оружия в большом количестве.

Авторы Татьяна Миссуми