Регион

Уведомления отключены

25 февраля, 18:21

Власти США объяснили, почему F-16 бесполезны для Украины

Салливан: ВСУ не хватает лётчиков, способных управлять истребителями США F-16

ВСУ не хватает лётчиков, которые способны управлять американскими истребителями F-16. Такое заявление в воскресенье, 25 февраля, сделал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Украина запрашивала дополнительные ресурсы, в том числе F-16. Несколько месяцев назад мы сообщали, что будем готовы поставить F-16, однако проблема в том, что не так много украинских пилотов умеют управлять данными истребителями", — отметил он в беседе с ABC.

В начале февраля командующий объединёнными силами украинской армии Сергей Наев заявил, что ВСУ вместе с истребителями получат ракеты с дистанцией поражения до 500 километров. F-16 может быть снаряжён широким спектром вооружений, что и стало одной из причин популярности самолёта.

"Такое горе": Киев обвинил в сдаче Авдеевки Запад, который пожадничал отдать F-16
"Такое горе": Киев обвинил в сдаче Авдеевки Запад, который пожадничал отдать F-16

Как сообщал Life.ru, Киев может получить первые американские F-16 в июне. Первыми поставить ВСУ истребители согласились Нидерланды и Дания. Причём экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что эти самолёты будут уничтожены российскими войсками в течение суток.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров