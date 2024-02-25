Власти США объяснили, почему F-16 бесполезны для Украины

"Украина запрашивала дополнительные ресурсы, в том числе F-16. Несколько месяцев назад мы сообщали, что будем готовы поставить F-16, однако проблема в том, что не так много украинских пилотов умеют управлять данными истребителями", — отметил он в беседе с ABC.