Власти США объяснили, почему F-16 бесполезны для Украины
Салливан: ВСУ не хватает лётчиков, способных управлять истребителями США F-16
ВСУ не хватает лётчиков, которые способны управлять американскими истребителями F-16. Такое заявление в воскресенье, 25 февраля, сделал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Украина запрашивала дополнительные ресурсы, в том числе F-16. Несколько месяцев назад мы сообщали, что будем готовы поставить F-16, однако проблема в том, что не так много украинских пилотов умеют управлять данными истребителями", — отметил он в беседе с ABC.
В начале февраля командующий объединёнными силами украинской армии Сергей Наев заявил, что ВСУ вместе с истребителями получат ракеты с дистанцией поражения до 500 километров. F-16 может быть снаряжён широким спектром вооружений, что и стало одной из причин популярности самолёта.
Как сообщал Life.ru, Киев может получить первые американские F-16 в июне. Первыми поставить ВСУ истребители согласились Нидерланды и Дания. Причём экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что эти самолёты будут уничтожены российскими войсками в течение суток.
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