"Такое горе": Киев обвинил в сдаче Авдеевки Запад, который пожадничал отдать F-16

Некоторые западные страны не хотят видеть победу Украины над Россией, раз затягивают с решением о передаче новых партий оружия ВСУ. Таким мнением с газетой Times поделился секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Если бы они хотели (победы Украины. — Прим. Life.ru), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", — возмутился он.