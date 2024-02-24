"Такое горе": Киев обвинил в сдаче Авдеевки Запад, который пожадничал отдать F-16
Секретарь СНБО Данилов: Не весь Запад хочет победы Украины, раз тянет с оружием
Киев обвинил Запад в дефиците оружия у ВСУ. Обложка © Getty Images / Anadolu
Некоторые западные страны не хотят видеть победу Украины над Россией, раз затягивают с решением о передаче новых партий оружия ВСУ. Таким мнением с газетой Times поделился секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Если бы они хотели (победы Украины. — Прим. Life.ru), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", — возмутился он.
По словам политика, украинская армия смогла бы удержать Авдеевку, если бы западные партнёры своевременно передали Киеву обещанные истребители F-16.
Ранее сообщалось, что Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне этого года. Согласно графику, первыми поставить ВСУ истребители F-16 согласились Нидерланды и Дания. Однако экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что эти самолёты будут уничтожены российскими войсками уже в течение суток.