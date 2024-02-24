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"Такое горе": Киев обвинил в сдаче Авдеевки Запад, который пожадничал отдать F-16

Секретарь СНБО Данилов: Не весь Запад хочет победы Украины, раз тянет с оружием

24 февраля, 16:10
Киев обвинил Запад в дефиците оружия у ВСУ. Обложка © Getty Images / Anadolu

Киев обвинил Запад в дефиците оружия у ВСУ. Обложка © Getty Images / Anadolu

Некоторые западные страны не хотят видеть победу Украины над Россией, раз затягивают с решением о передаче новых партий оружия ВСУ. Таким мнением с газетой Times поделился секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Если бы они хотели (победы Украины. — Прим. Life.ru), они бы своевременно передали нам современное оружие... Такое горе... Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать", возмутился он.

По словам политика, украинская армия смогла бы удержать Авдеевку, если бы западные партнёры своевременно передали Киеву обещанные истребители F-16.

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Ранее сообщалось, что Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне этого года. Согласно графику, первыми поставить ВСУ истребители F-16 согласились Нидерланды и Дания. Однако экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что эти самолёты будут уничтожены российскими войсками уже в течение суток.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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