В Германии указали Украине её место, заявив, что ничем не обязаны Киеву
Депутат АдГ заявил, что ФРГ не имеет союзнических обязательств перед Украиной
ФРГ не связана союзническими обязательствами с Украиной, потому что Незалежная не входит в состав НАТО или ЕС, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Крупалла в беседе с телерадиокомпанией SWR.
"Украина не является членом НАТО и не является членом ЕС. Следовательно, Германия не имеет никаких союзнических обязательств", — сказал Крупалла.
Он отметил, что поставки оружия не приведут Украину к победе, а также призвал Россию и Киев сесть за стол переговоров. По его словам, странам нужно обсудить взаимные гарантии по безопасности. Вместе с тем политик выразил уверенность, что Незалежной, скорее всего, придётся уступить территорию и отказаться от вступления в НАТО или ЕС. В ответ на это, по его мнению, Россия может вывести войска.
А ранее глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с киевскими властями станут вновь возможны лишь тогда, когда во главе страны окажутся люди, понимающие свою ответственность перед мирными жителями. По его словам, только с ними можно будет договариваться об урегулировании непростого военно-политического вопроса.
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