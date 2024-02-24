ФРГ не связана союзническими обязательствами с Украиной, потому что Незалежная не входит в состав НАТО или ЕС, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Крупалла в беседе с телерадиокомпанией SWR.

"Украина не является членом НАТО и не является членом ЕС. Следовательно, Германия не имеет никаких союзнических обязательств", — сказал Крупалла.

Он отметил, что поставки оружия не приведут Украину к победе, а также призвал Россию и Киев сесть за стол переговоров. По его словам, странам нужно обсудить взаимные гарантии по безопасности. Вместе с тем политик выразил уверенность, что Незалежной, скорее всего, придётся уступить территорию и отказаться от вступления в НАТО или ЕС. В ответ на это, по его мнению, Россия может вывести войска.