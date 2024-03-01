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1 марта, 15:34

ВСУ начали тренироваться на американских F-16

Спикер ВВС Украины Игнат: Пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже начали тренироваться в нанесении ударов по воздушным и наземным целям в рамках обучения на американских истребителях F-16. Он также отметил, что подготовку проходит и персонал, который будет обслуживать самолёты.

"Процесс обучения на истребителях F-16 продолжается. Лётчики отрабатывают уже тактические приёмы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и внеземным целям", — сказал Игнат, его слова передаёт украинское издание "Волна".

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Как сообщал Life.ru, Киев может получить первые американские F-16 в июне. Поставить ВСУ истребители первыми согласились Нидерланды и Дания. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ВСУ нет лётчиков, которые смогут управлять такими самолётами. А экс-аналитик ЦРУ спрогнозировал незавидную судьбу истребителей. По его словам, российские ВВС уничтожат F-16 за сутки.

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Александра Мышляева
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