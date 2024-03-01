ВСУ начали тренироваться на американских F-16

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже начали тренироваться в нанесении ударов по воздушным и наземным целям в рамках обучения на американских истребителях F-16. Он также отметил, что подготовку проходит и персонал, который будет обслуживать самолёты.