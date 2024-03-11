Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* объяснил действия Украины в Чёрном море подготовкой к "серьёзной операции в Крыму", который Киев по-прежнему считает своим.

"Наши действия в Чёрном море — это подготовка к серьёзной операции в Крыму", — цитирует пресс-служба ГУР слова главы ведомства.

В ГУР утверждают, что вся активность ВСУ в Чёрном море за период с 2022 по 2023 год была объединена единым стратегическим замыслом. Также в посте говорится о том, что атаки украинской армии на левый берег Днепра в Херсонской области преследовали те же цели, что и действия в черноморской акватории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что террористические атаки Киева на корабли российского Черноморского флота проводятся при участии сотрудников спецслужб Великобритании. Она напомнила, что российская дипломатия множество раз приводила доказательства участия Лондона в боевых действиях на Украине, что даёт повод считать Соединённое Королевство полноценным участником развязанной против Российской Федерации гибридной войны.