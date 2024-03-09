"Провоцируют на жёсткий ответ": В Крыму назвали появление авиации НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией

Появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жёсткий ответ. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

"Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", — указал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что жители Крыма не сомневаются в надёжности российских систем ПВО.