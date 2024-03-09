"Провоцируют на жёсткий ответ": В Крыму назвали появление авиации НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией
Постпред Крыма Мурадов счёл появление авиации НАТО над Чёрным морем агрессией
Появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жёсткий ответ. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
"Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", — указал он в беседе с РИА "Новости", добавив, что жители Крыма не сомневаются в надёжности российских систем ПВО.
Напомним, 5 марта французские истребители "Рафаль-С" и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е-3Ф попытались нарушить российскую границу над Чёрным морем, но были вытеснены российским Су-27. На следующий день наш истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы британскими самолётами над Чёрным морем. При приближении российского истребителя самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись.
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