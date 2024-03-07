Проверяют "на слабо": Раскрыт истинный смысл выходки НАТО в Чёрном море

Североатлантический альянс проверяет Россию "на слабо", отправляя в небо над Чёрным морем свою разведывательную и ударную авиацию. Так на недавний инцидент с британскими самолётами RC-135 и "Тайфун" вблизи границ РФ отреагировал депутат Госдумы Леонид Ивлев.

"Это вызов, проверка нас "на слабо". Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима. Полагаю, что количество таких полётов будет увеличиваться — и это нужно учитывать в боевой работе", — заявил парламентарий РИА "Новости".