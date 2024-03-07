Проверяют "на слабо": Раскрыт истинный смысл выходки НАТО в Чёрном море
Депутат Ивлев назвал вызовом для России появление авиации НАТО над Чёрным морем
Eurofighter Typhoon королевских ВВС. Обложка © Flickr / Defence Imagery
Североатлантический альянс проверяет Россию "на слабо", отправляя в небо над Чёрным морем свою разведывательную и ударную авиацию. Так на недавний инцидент с британскими самолётами RC-135 и "Тайфун" вблизи границ РФ отреагировал депутат Госдумы Леонид Ивлев.
"Это вызов, проверка нас "на слабо". Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима. Полагаю, что количество таких полётов будет увеличиваться — и это нужно учитывать в боевой работе", — заявил парламентарий РИА "Новости".
В завершение народный избранник подчеркнул, что задумка НАТО обречена на провал. Российские лётчики пресекут любую попытку зайти в наше воздушное пространство, уничтожив нарушителей по первому же приказу.
Напомним, что RC-135 в сопровождении пары "Тайфунов" был замечен в небе над Чёрным морем 6 марта. Тройка двигалась в направлении госграницы России, но резко изменила курс после появления в воздухе истребителя Су-30. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лондон передаёт координаты киевскому режиму для совершения терактов.