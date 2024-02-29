Захарова: Британия напрямую руководит киевскими терактами в Чёрном море

Терактами киевского режима в отношении Черноморского флота России руководили спецслужбы Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей. Что касается терактов в отношении Черноморского флота, то они проходили буквально под руководством британских спецслужб", — сказала дипломат RTVI.

По её словам, МИД РФ не раз указывал на доказательства сопричастности Великобритании к военным действиям на Украине и осуществлению терактов. Дипломат отметила, что есть необходимость рассматривать участие Лондона не только в отдельных киевских операциях, но и в полноценной антироссийской гибридной войне.