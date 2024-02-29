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29 февраля, 18:56

Захарова: Британия напрямую руководит киевскими терактами в Чёрном море

Терактами киевского режима в отношении Черноморского флота России руководили спецслужбы Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей. Что касается терактов в отношении Черноморского флота, то они проходили буквально под руководством британских спецслужб", — сказала дипломат RTVI.

По её словам, МИД РФ не раз указывал на доказательства сопричастности Великобритании к военным действиям на Украине и осуществлению терактов. Дипломат отметила, что есть необходимость рассматривать участие Лондона не только в отдельных киевских операциях, но и в полноценной антироссийской гибридной войне.

В Кремле заявили о прямой вовлечённости Британии в конфликт на Украине
В Кремле заявили о прямой вовлечённости Британии в конфликт на Украине

А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания передаёт Украине разведданные, а также отправляет Киеву военную технику и солдат. Он отметил, что Лондон напрямую участвует в конфликте.

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Александра Мышляева
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