"Пробивает дно за дном": В ГД назвали атаку Киева на ЗАЭС "истерикой полудиктатора" Депутат Хамитов: Отчаяние заставляет Киев идти на всё более дикие диверсии 14 марта, 11:19 Последствия удара ВСУ на Запорожской АЭС. Фото © Пресс-служба Запорожской АЭС

Отчаяние, охватившее Киев от отсутствия хоть каких-нибудь видимых успехов на фронте, заставляет совершать всё более и более дикие диверсии. Так в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал утреннюю атаку ВСУ на Запорожскую АЭС.

"Киев, как это модно сейчас говорить, пробивает дно за дном. Как бешеный зверь, загнанный в угол, в бессильной злобе бросается на всё и всех, что только мелькнёт перед его глазами, так и украинский режим судорожно ищет, где бы ещё можно было хоть как-нибудь напакостить России, создать хоть какие-то неудобства", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, в этой ситуации украинскую сторону не смущают ни возможные человеческие жертвы, ни экологическая катастрофа. При этом Хамитов выразил уверенность, что обстрел ЗАЭС, как и все остальные, обязательно должен лечь в копилку сведений о военных преступлениях Киева и впоследствии получить должную правовую оценку со стороны международного трибунала.

"Ситуация, когда один полудиктатор-наркоман ставит соседние страны в зависимость от своих истеричных капризов, означает для всех постоянную жизнь на пороховой бочке. Ни один виновный в этом не должен уйти от ответственности!" — добавил депутат.

Напомним, утром 14 марта ВСУ в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, украинская армия сбросила безоболочное взрывное устройство. Если бы удар пришёлся на баки, последствия могли быть катастрофическими. Руководство станции сообщило, что обстановка на ЗАЭС и в городе Энергодаре спокойная, но подчеркнуло, что атаки на станцию и объекты её инфраструктуры недопустимы.