На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий
Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" отключилась на ЗАЭС
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
На Запорожской АЭС вышла из строя одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, о причинах отключения пока неизвестно. Об этом сообщается в телеграм-канале самой станции.
"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Причины отключения уточняются", — говорится в тексте.
Сейчас радиационный фон на самом объекте и вблизи него продолжает оставаться в пределах нормы. Как напомнили на ЗАЭС, в настоящий момент все блоки станции приостановили работу.
Как сообщалось в середине марта, энергоснабжение на Запорожской АЭС, которая с 20 февраля питалась по одной линии, снова начало осуществляться по двум высоковольтным проводам. Была введена в работу линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1".