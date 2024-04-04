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На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

Высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" отключилась на ЗАЭС

4 апреля, 07:38
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

На Запорожской АЭС вышла из строя одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, о причинах отключения пока неизвестно. Об этом сообщается в телеграм-канале самой станции.

"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1". Причины отключения уточняются", — говорится в тексте.

Сейчас радиационный фон на самом объекте и вблизи него продолжает оставаться в пределах нормы. Как напомнили на ЗАЭС, в настоящий момент все блоки станции приостановили работу.

Назначен новый гендиректор ЗАЭС
Назначен новый гендиректор ЗАЭС

Как сообщалось в середине марта, энергоснабжение на Запорожской АЭС, которая с 20 февраля питалась по одной линии, снова начало осуществляться по двум высоковольтным проводам. Была введена в работу линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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