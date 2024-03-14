На Запорожской АЭС восстановили резервную линию электропередачи

Энергоснабжение на Запорожской АЭС, которая с 20 февраля питалась по одной линии, снова осуществляется по двум высоковольтным линиям. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации станции.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1". На настоящий момент энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 киловольт "Днепровская" и линии 330 киловольт "Ферросплавная-1", — указано в сообщении.