На Запорожской АЭС восстановили резервную линию электропередачи
Энергоснабжение на Запорожской АЭС, которая с 20 февраля питалась по одной линии, снова осуществляется по двум высоковольтным линиям. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации станции.
"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловольт "Ферросплавная-1". На настоящий момент энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 киловольт "Днепровская" и линии 330 киловольт "Ферросплавная-1", — указано в сообщении.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что 20 февраля Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным МАГАТЭ, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неполадки, возникшей на другом берегу Днепра (эта территория сейчас находится под контролем Киева).
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