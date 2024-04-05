ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, инфраструктура не пострадала
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Несколько беспилотников ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС), важная инфраструктура не пострадала. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции.
"Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС. В результате прилётов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Там добавили, что обстрел атомной электростанции может привести к печальным последствиям, так как безопасная эксплуатация в условиях атак невозможна.
Ранее Life.ru сообщал, что высоковольтная линия "Ферросплавная-1" вышла из строя на ЗАЭС утром 4 апреля. В МАГАТЭ заявили, что перебои с электричеством на станции повышают риск ядерной катастрофы на фоне украинского конфликта. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в очередной раз обратил внимание, что АЭС грозит реальная опасность.