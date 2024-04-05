ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, инфраструктура не пострадала

Несколько беспилотников ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС), важная инфраструктура не пострадала. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции.

"Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС. В результате прилётов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано", — говорится в сообщении.