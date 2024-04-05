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5 апреля, 13:36

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, инфраструктура не пострадала

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Несколько беспилотников ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС), важная инфраструктура не пострадала. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале станции.

"Последнее время в районе расположения Запорожской АЭС фиксируются прилёты боевых дронов ВСУ. В частности, сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2 Запорожской АЭС. В результате прилётов повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Там добавили, что обстрел атомной электростанции может привести к печальным последствиям, так как безопасная эксплуатация в условиях атак невозможна.

Директор МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность
Директор МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

Ранее Life.ru сообщал, что высоковольтная линия "Ферросплавная-1" вышла из строя на ЗАЭС утром 4 апреля. В МАГАТЭ заявили, что перебои с электричеством на станции повышают риск ядерной катастрофы на фоне украинского конфликта. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в очередной раз обратил внимание, что АЭС грозит реальная опасность.

Александра Мышляева
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